Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021

Кендалл Дженнер опубликовала в своем блоге пару новых фото, на которых показала свое тело во всей красе. ﻿Данные фото станут отличным путеводителем по самым модным нарядам этого лета, сообщает РБК-Украина.

Кендалл продемонстрировала целых 8 нарядов: от трендового сочного бикини до спортивного костюма для тренировок и комбинезона для выхода в свет. Есть здесь также мини-платье, которое пригодится для вечеринок, пара кэжуал-нарядов для встреч: деловых и дружеских… Все образы умело дополнены трендовыми аксессуарами, прическами и макияжем. Стоит взять на заметку!

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou