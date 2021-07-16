"Шахтер" презентовал новую форму (видео)

15 июля в "Украинском доме" в Киеве состоялась презентация новой формы донецкого "Шахтера" - в ней "горняки" будут выступать в сезоне 2021-2022, сообщает УНИАН.

Производителем формы выступила фирма Puma, с которой "горняки" только начали сотрудничество после 13 лет работы с Nike.

Домашняя футболка "горняков" будет оранжевого цвета с тонкими черными полосами, а выездная - черного с тонкими оранжевыми полосами. Внутри вертикальных полос - рисунок в виде угля. Сзади на воротник нанесены горняцкие молотки.

Как отметили в "Шахтере", в новом комплекте формы "традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями".

"Шахтер" в сезоне 2021-2022