На Хмельнитчине произошел взрыв, пострадал маленький ребенок

В Каменец-Подольском Хмельницкой области в четверг, 15 июля, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего 6 человек получили ранения, в том числе и 4-летний ребенок, сообщает Деловая столица.

По данным ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области, сообщение о ЧП поступило в полицию около 19:25 от дежурного Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По информации спасателей, были слышны звуки, похожие на выстрелы.

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Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии — гранаты. В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы.

Мужчину, который, вероятно, совершил подрыв, полицейские задержали. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.