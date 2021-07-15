Атака на Счетную палату Молдовы: база данных уничтожена

Счетная палата Молдовы сообщила о кибератаке на официальный сайт учреждения, в результате которой было уничтожено все общедоступные базы данных, сообщает Европейская правда.

Заявление органа опубликовал сайт молдовского телеканала TV8. Как отметили в Счетной палате, с такой ситуацией высокий контрольный орган страны столкнулся впервые.

"Уничтожение страницы произошло в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий" , - отмечается в заявлении.

Счетная палата планирует установить в ходе расследования, была ли эта атака организована хакерами с целью шантажа, или же это спланированный заказ, направленный на создание препятствий для деятельности учреждения.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением работы сайта. В Счетной палате пообещали приложить все усилия, чтобы сайт заработал как можно быстрее.