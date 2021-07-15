В Николаеве отправили под суд полицейского за шантаж интимными фото

В Николаеве будут судить оперуполномоченного криминальной полиции, который шантажировал коллегу интимными фотографиями, сообщает Страна.ua.

Как передает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, 37-летний полицейский, узнав частную информацию об одном из своих коллег, требовал от него две тысячи долларов за неразглашение информации руководству и окружающим.

"8 марта 2021 противоправную деятельность полицейского прекращено сразу после получения им части неправомерной выгоды в размере 28 000 гривен на банковскую карту" , - говорится в сообщении.

Николаевской областной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции по факту за вымогательство неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Акт направлены в суд.