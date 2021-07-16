Сообщено о подозрении главе "Юнармии" в оккупированном Севастополе

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении руководителю штаба «Юнармии» в Севастополе за «нарушение законов и обычаев войны», сообщает Крым.Реалии.

«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый после оккупации полуострова Россией в 2016 году «возглавил» региональный штаб «Юнармии» г. Севастополь с целью подготовки детей основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях военно-патриотического воспитания для дальнейшей их службы в вооруженных силах РФ и других силовых ведомствах» , - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В Прокуратуре отметили, что такие действия «нарушают законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года».

В случае, если суд признает вину военного комиссара, то ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце мая на выставке в Севастополе учили детей заряжать оружие и приглашали горожан служить в российской армии.