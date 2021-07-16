Минздрав обещает вакцинацию в аптеках

В Минздраве рассматривают возможность открытия пунктов вакцинации от коронавируса в аптеках. Вопрос находится на рассмотрении, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 15 июля, рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина в эфире телеканала Дом.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках", - сказал он.

Более того, глава ЦОЗ заявил, что данная практика может стать постоянной и в будущем в аптеках можно будет привиться и от других болезней, например, гриппа.

По его словам, всего в Украине работает около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.