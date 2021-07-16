Вслед за Аваковым: кто следующий из чиновников пойдет в отставку

После отставки главы МВД Арсена Авакова президент Зеленский продолжит выстраивание ручного Кабмина и вертикали власти, и вскоре на правительство ожидает ряд новых кадровых назначений, сообщает Depo.ua.

Министр обороны Андрей Таран, министр культуры Александр Ткаченко, министр юстиции Денис Малюська, глава Нацбанка Кирилл Шевченко — это краткий перечень должностных лиц, которых вскоре могут отправить в отставку.

Хотя "слуги" и утверждают, что в ближайшее время кадровых чисток наверху уже не будет, все прекрасно понимают: сейчас кто-либо из министров и других должностных лиц может потерять кресло только потому, что на Банковой его не считают полностью своим. И результаты работы здесь не главное. Ключевой момент — продолжается создание вертикали власти, которая ориентируется лично на президента Зеленского.

Таран — из-за разборок с Хомчаком и не только

Общественность уже не раз и не два отправляла в отставку министра обороны Андрея Тарана. Претензий к нему хватает и у экспертов, и у политиков. О его конфликте с начальником Генштаба Русланом Хомчаком писалось много.

В публичную плоскость ссора двух генералов вышла зимой. Яблоком раздора стал украинский военный самолет, который мог перевозить оружие из Болгарии в Руанду по заказу компании "АОЗТ ТрансСервис". В Минобороны заявляли, что разрешение на осуществление полетов для этого самолета должен был давать министр Таран, тогда как в Генштабе и в Воздушных силах были убеждены, что никакие согласования не нужны, поскольку такие полеты позволяют тренировать пилотов.

В итоге Таран издал приказ о запрете использовать самолеты ВСУ для подобных перевозок и объявил выговоры командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и начальнику Генштаба Сергею Корнийчуку. Хомчак и Дроздов обжаловали в судах приказ о запрете полетов. Тогда сообщалось, что Зеленский провел с участниками конфликта несколько встреч. Стороны пришли к выводу, что Хомчак и Дроздов должны отозвать иски из судов, а Таран отменить выговоры и вернуть Воздушным силам право на частные перевозки.

Противостояние военного министра и начальника Генштаба после этого не прекратилось. В начале лета журналист Юрий Бутусов сообщил: Таран и Хомчак практически не разговаривают и не встречаются друг с другом, взаимодействия и координации между ними нет.

По данным Бутусова, глава Минобороны внес на рассмотрение правительства проект постановления, которым любые организационные мероприятия и любые вопросы реформирования и развития ВСУ определяются исключительно директивами министра обороны.

В то же время, о желании возглавить Минобороны постоянно намекает "слуга" Ирина Верещук — она когда-то служила в ВСУ. Пока эти намеки мало кто воспринимает всерьез, но может и зря. Кстати, ходят слухи, будто эту должность Таран может освободить для Авакова.

Малюська — поскольку недостаточно свой

Министр юстиции Денис Малюська правительству Шмыгаля достался от его предшественника. Малюська известен широкой публике эпатажными высказываниями и пиаром на отремонтированных тюремных VIP-камерах.

С коллегами он сосуществует мирно, поддерживает президента во всем. Но есть одна вещь, которая играет против Малюськи — он не член команды. А Министерство юстиции — одно из ключевых в системе власти, поэтому его нынешний глава — один из наиболее вероятных кандидатов на вылет

Ткаченко — потому что его связывают с Коломойским

Третий чиновник, которому пророчат отставку — Александр Ткаченко. Недавно ведущая телеканала "Прямой" Каролина Ашион обвинила нынешнего министра культуры в расизме. По словам афроукраинки, когда Ткаченко еще был генеральным продюсером канала "1+1" ей отказали в трудоустройстве из-за цвета кожи. В Верховной Раде после этого призвали отправить чиновника в отставку.

Действительно, скандал вышел громким, но через несколько недель информационно сдулся. Где-то бы в Германии или во Франции из-за подобных обвинений чиновник полностью лишился бы должности. Причем, уволился бы сам. Но это Украина, у нас за куда большие вещи не увольняют. Особенно, если ты свой. Но свой ли для Зеленского министр культуры?

С одной стороны Владимир Александрович и его команда должны быть покорнейше благодарны телеканалу Игоря Коломойского, с другой — Ткаченко могут пожертвовать ради заголовков. "Зеленский выгнал из Кабмина человека Коломойского" — это война с олигархами! И для Запада доказательство, что президент Украины не делит олигархов на своих и чужих.

Шевченко — из-за конфликта с Ермаком

По информации издания, шатается кресло и под главой Нацбанка Кириллом Шевченко. Он хоть и чистит НБУ от кадров времен Гонтаревой и Смолия, однако, говорят, конфликтует с главой ОП Андреем Ермаком. О котором, напомним, Зеленский говорил: он пришел со мной и уйдет со мной.

Вернемся к тому, с чего начинали — президент выстраивает вертикаль под себя, поэтому со значительной долей вероятности до конца года ни в правительстве, ни на других важных должностях не останется людей, в преданности которых у Зеленского возникло бы сомнение. Конечно, личная преданность далеко не всегда синоним профессионализма. Но это уже другая история.

Юрий Васильченко