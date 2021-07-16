Дискинезия желчевыводящих путей: факторы, признаки, лечение

Дискинезия желчевыводящих путей означает функциональное нарушение моторики желчного пузыря и тонуса сфинктерного аппарата вследствие несогласованного, несвоевременного, недостаточного или чрезмерного сокращения желчного пузыря и / или сфинктерного аппарата.

Факторами, способствующими возникновению дискинезии, являются нарушение режима питания, переедание, злоупотребление жирной или острой пищей, недостаточная физическая нагрузка, отягощенная наследственность. Значительную роль играют особенности центральной и вегетативной нервной системы, нервное перенапряжение, стрессовые ситуации.

Признаками дискинезии являются боль, иногда ощущение тяжести в правом подреберье, тошнота, горечь во рту, снижение аппетита, утомляемость, эмоциональная лабильность, сообщает сайт Альтамедика.

Диагноз дискинезии желчевыводящих путей устанавливают на основании результатов лабораторных анализов и ультразвуковой диагностики органов брюшной полости.

В лечении дискинезии важное значение имеет диета. Рекомендуется дробное питание 4-5 раз в день, соблюдение режима приема пищи. Исключают жирные, жареные, острые блюда, мясные и рыбные бульоны, жирные сорта мяса и рыбы, копчености, консервы, шоколад и мороженое.

Основное лечение составляют желчегонные препараты, которые врач назначит в зависимости от типа дискинезии желчевыводящих путей при обследовании.

Эффективным в лечении дискинезии желчевыводящих путей является санаторно-курортное оздоровление гастроэнтерологического профиля.