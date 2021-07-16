Биткоин зашел на новый виток обвала

Курс биткоина впервые с 26 июня опускался ниже 31,5 тыс. долларов. За последнюю неделю цифровая монета подешевела на 6%, снижение за месяц составило 21%. Новый виток падения происходит на фоне ужесточения госконтроля за криптовалютными транзакциями в США. В Китае также заявили, что не откажутся от давления на крипторынок, сообщает Сегодня.

Администрация президента США Джо Байдена собралась отслеживать переводы средств в цифровых активах, которые используются для выплат хакерам. Такие нормы хотят использовать для борьбы с киберпреступниками, которые используют вирусы-вымогатели.

По данным CoinDesk, после достижения локального минимума биткоин немного подрос, но позже снова перешел к снижению. Утром 16 июля криптовалюта торгуется на уровне 31,6 тыс. долларов. Капитализация по-прежнему не превышает 600 млрд долларов.

На неделе с 19 по 25 июля биткоин все еще будет слабо интересным для массовых инвестиций, спрогнозировал главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук. Но, по его словам, вопрос начала роста стоимости Bitcoin – это вопрос времени.