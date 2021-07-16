Корабль США покинул Черное море

Транспортно-десантный корабль находится в Мраморном море и направляется в сторону Средиземного, сообщает Корреспондент.

Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma покинул Черное море.

Корабль прошел через Босфор и в настоящее время находится в Мраморном море.

Согласно Marine Traffic, USNS Yuma направляется в сторону Средиземного моря.

Корабль вошел в Черное море 8 июля, а в одесский порт - в субботу, 10 июля. Yuma является восьмым по счету экспедиционным быстроходным кораблем класса Spearhead американского флота.

До этого корабль Yuma три раза заходил в Черное море. В последний раз - в сентябре 2020 года. Это многоцелевое судно, которое предназначено для работы в мелководных портах и фарватерах.