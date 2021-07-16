Греки, привитые "Спутником V", столкнулись с проблемами

Граждане Греции, которые ездили в Россию или другие страны, чтобы получить российскую или китайскую вакцину от коронавируса, не могут пользоваться привилегиями для вакцинированных в своей стране, сообщает Европейская правда.

Когда Европа столкнулась с трудностями в поставках вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), некоторые греки уехали в Россию, чтобы получить прививку "Спутником V". EMA не одобрила ни российскую, ни китайскую вакцины.

Недавно греческое правительство ввело новые ограничительные меры, в основном нацеленные на сектор гостеприимства.

Невакцинированных греков не обслуживают в помещении, в баре или ресторане. На открытом воздухе владельцы баров сами решают, будут ли у них смешанные помещения или места, свободные от COVID.

Греки, которые получили непризнанные вакцины, сейчас находятся в подвешенном состоянии как с юридической точки зрения, так и с точки зрения здоровья. Для содействия туризму эти вакцины признаны для приезжих, но не для местных.

"Поскольку эти вакцины не признаны EMA для граждан ЕС, это невозможно, и они также не будут признаны в нашей стране" , - сказал Мариос Фемистоклеус, генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения.

"Что мы безусловно рекомендуем на данный момент в качестве безопасного и оптимального решения, так это сделать вакцинацию вакциной Johnson&Johnson, которая предусматривает только одну дозу, чтобы они могли немедленно получить цифровой сертификат вакцинации. Эту вакцину можно безопасно вводить через четыре недели после второй дозы "Спутника" , - сказала глава Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.

В Европейской комиссии заявили, что в данной ситуации есть два варианта в рамках цифрового сертификата ЕС.

"Во-первых, если это позволяет национальная система здравоохранения, государства-члены могут выдавать цифровой сертификат в индивидуальном порядке лицам, вакцинированным в третьей стране вакциной, которая была разрешена в ЕС или была внесена в список ВОЗ для использования в экстренных случаях. Государства-члены должны проверить, предоставляет ли обладатель вакцины надежное доказательство такой вакцинации" , - сказал представитель ЕК.

Официальный представитель ЕС объяснил, что страны-члены не обязаны выдавать сертификаты на вакцину, которая не разрешена на их территории.