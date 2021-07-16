Беременная Влада Седан снялась в нежной фотосессии

Украинская журналистка и жена футболиста Александра Зинченко Влада Седан ожидает рождения первенца. На днях она снялась в роскошной фотосессии, где показала беременный животик в голубом платье, сообщает 24 Канал.

Влада Седан на странице ﻿инстаграм показала милые кадры в хрупком образе. Журналистка позировала перед камерой в изысканном полупрозрачном голубом платье с плиссировкой. Объемные рукава выглядели как крылья, а неширокий атласный пояс акцентировал на округлом животике. Влада нежно обхватила его руками.

Очаровательный образ звезды дополняли лаконичные серьги с камнями и тонкая серебряная цепочка с подвеской. Особую нежность look добавлял розовый маникюр.