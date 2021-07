Биткоин обвалил акции Tesla

В связи с колебаниями курса биткоина наблюдается корреляция между акциями Tesla Inc. и индексом крупных американских технологических компаний NASDAQ в сторону уменьшения, сообщает УНИАН.

По информации Bloomberg, корреляция между ценой акций Tesla и индексом Nasdaq-100 упала с 0,83 17 июня до 0,14 14 июля.

Кроме того, падение четко видно во взаимосвязи между акциями компании и индексом NYSE FANG +, в который входят крупнейшие технологические компании, такие как Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. и Netflix Inc.

"Tesla тесно связана с техногигантами и эта связь почти исчезла в последнее время. Когда я спрашиваю о причинах, большинство вспоминает их скандал с биткоином и как он будет учитываться, когда они доложат о доходах" , - прокомментировал ситуацию Эми Ву Сильверман, стратег по деривативам RBC Capital Markets.

Tesla отчитается о своих доходах 26 июня.