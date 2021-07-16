Монастырский рассказал о своих приоритетах на посту министра внутренних дел
Новый министр внутренних дел Денис Монастырский с трибуны Рады рассказал о своих приоритетах.
Об этом сообщает канал Андрея Павловского.
В своем выступлении Монастырский заявил о том, что условия работы 17 тысяч сотрудников патрульной полиции будут улучшать.
Также он считает что нужно больше камер на дорогах.
"У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля", – заявил Монастырский.
Также он высказался о штрафах за перегруженные грузовики на дорогах.
"Не дадим грузовикам убивать дороги, будем штрафовать за перегруз", – добавил Монастырский.
Новый глава МВД также добавил, что большую часть работы планирует посветить укреплению защиты Украины вместе с Минобороны и будет способствовать возвращению Крыма и Донбасса.