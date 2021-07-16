Монастырский рассказал о своих приоритетах на посту министра внутренних дел

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский с трибуны Рады рассказал о своих приоритетах.

Об этом сообщает﻿ канал Андрея Павловского.

В своем выступлении Монастырский заявил о том, что условия работы 17 тысяч сотрудников патрульной полиции будут улучшать.

Также он считает что нужно больше камер на дорогах.

"У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля" , – заявил Монастырский.

Также он высказался о штрафах за перегруженные грузовики на дорогах.

"Не дадим грузовикам убивать дороги, будем штрафовать за перегруз" , – добавил Монастырский.

Новый глава МВД также добавил, что большую часть работы планирует посветить укреплению защиты Украины вместе с Минобороны и будет способствовать возвращению Крыма и Донбасса.