СБУ обнаружила тайники со взрывчаткой в двух областях
Служба безопасности Украины выявила четыре схрона со взрывчаткой и другими средствами поражения в Запорожской и Одесской областях.
По данным спецслужбы, тайник в лесополосе вблизи одного из поселков на территории Бердянского района в 2014 году обустроили боевики так называемых "Л/ДНР" для проведения диверсий.
"Из схрона правоохранители изъяли: тротиловые шашки общим весом почти 3 кг, 15 реактивных противотанковых гранат; 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН, 20 г гексогена, 1 тыс. Патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.
Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе неподалеку аэродрома международного аэропорта "Запорожье", выявлено:
- пластическую взрывчатое вещество весом 120 г
- 8 взрывателей;
- детонирующий шнур;
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 3 гранаты Ф-1 и РГД-5,
- 9 магазинов к автоматическому оружию;
- почти 2 тыс. патронов различного калибра;
"Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено: 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД и почти триста патронов калибра 5,45 мм", - добавили в СБУ.
Также оперативники обнаружили еще один склад со взрывчаткой в Одесской области. В ходе осмотра изъяли 2 реактивные противотанковые гранаты, 7 гранат РГД и Ф-1, 3 гранаты для подствольного гранатомета и более 400 патронов различного калибра.
"В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в спецслужбе.