СБУ обнаружила тайники со взрывчаткой в двух областях

Служба безопасности Украины выявила четыре схрона со взрывчаткой и другими средствами поражения в Запорожской и Одесской областях.

По данным спецслужбы, тайник в лесополосе вблизи одного из поселков на территории Бердянского района в 2014 году обустроили боевики так называемых "Л/ДНР" для проведения диверсий.

"Из схрона правоохранители изъяли: тротиловые шашки общим весом почти 3 кг, 15 реактивных противотанковых гранат; 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН, 20 г гексогена, 1 тыс. Патронов калибра 5,45 мм" , - говорится в сообщении.

Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе неподалеку аэродрома международного аэропорта "Запорожье", выявлено:

пластическую взрывчатое вещество весом 120 г

8 взрывателей;

детонирующий шнур;

2 реактивные противотанковые гранаты;

3 гранаты Ф-1 и РГД-5,

9 магазинов к автоматическому оружию;

почти 2 тыс. патронов различного калибра;

"Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено: 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД и почти триста патронов калибра 5,45 мм" , - добавили в СБУ.

Также оперативники обнаружили еще один склад со взрывчаткой в Одесской области. В ходе осмотра изъяли 2 реактивные противотанковые гранаты, 7 гранат РГД и Ф-1, 3 гранаты для подствольного гранатомета и более 400 патронов различного калибра.