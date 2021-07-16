Германия ввела режим военной катастрофы

Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за сильного шторма, который прошел на западе страны и привел к наводнениям, сообщает Деловая столица.

В результате непогоды более сотни человек погибли, еще более тысячи считаются пропавшими без вести. Данное решение приняла министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Машины бундесвера прибывают в Альтенар для поддержки спасательных служб/dpa

Таким образом, теперь командиры смогут на месте решать, какую технику направлять на помощь местным властям.

По данным издания, сильные дожди идут в Германии со вторника, 13 июля.

Повреждения в деревне Шульд недалеко от Бад-Нойенара/dpa

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли уже 850 военных и их число будет расти.

Разрушенный мост в Шпайхере (Рейнланд-Пфальц)/dpa

Как отмечается, экономический ущерб, нанесенный ураганом, пока не поддается количественной оценке. Поскольку был затронут целый ряд дорог и мостов, а также железнодорожные пути. Кроме того, были разрушены многочисленные дома и ремесленные предприятия.