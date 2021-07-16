Легализация оружия: что предлагают в новом законопроекте

Легализация огнестрельного оружия в Украине такой же сложный шаг, как и легализация медицинской марихуаны – политики к такому не готовы, сообщает Слово и дело.

Против разрешения короткоствольного оружия выступал спикер парламента Дмитрий Разумков, президент Владимир Зеленский и уже бывший глава МВД Арсен Аваков.

В марте Рада отклонила законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия, но несколько недель назад группа депутатов внесла новый законопроект.

Среди авторов законопроекта №5708 депутаты от "Слуги народа", групп "Довіра" и "За майбутнє". В пояснительной записке они приводят такую статистику: граждане легально владеют 1,3 млн единиц огнестрельного оружия, но при этом в общей массе преступлений только 0,00006% произошли с использованием этого оружия.

Нардепы предлагают установить несколько категорий гражданского огнестрельного оружия:

автоматическое огнестрельное оружие (А);

гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (В);

короткоствольное огнестрельное оружие (С);

длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (D);

длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие (Е).

Чтобы контролировать, кто владеет оружием, предлагают создать Единый государственный реестр огнестрельного оружия. Его держателем будет Министерство внутренних дел. Без внесения в реестр владеть и пользоваться оружием будет запрещено.

Право на владение оружием могут получить дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны. Удостоверение владельца оружия будет выдаваться в первый раз на три года, а каждый следующий раз – на пять лет.

Нельзя будет получить удостоверение владельца оружия лицам, у которых есть медицинские противопоказания или судимости.

Право на оружие категории D будет у граждан старше 18 лет, которые прошли специальное обучение. Оружие категории В смогут получить только лица, чья деятельность связана с риском для жизни и здоровья.

Оружием категории Е могут владеть граждане старше 25 лет, которых не привлекали к административной ответственности больше двух раз за нарушение правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия.

Право на оружие категории С могут получить спортсмены старше 18 лет, которые не реже двух раз в год принимали участие в соревнованиях в составе сборных Украины и имеют звание мастера спорта в этом направлении.