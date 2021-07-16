Межбанк: кто засыпал рынок долларами

Резкое увеличение предложения валюты на межбанковском валютном рынке﻿ в пятницу стало результатом активных продаж государственными компаниями в преддверии уплаты налогов и платежей в бюджет страны.

«Госбанки», выполняя поручение своих клиентов, с самого утра вышли с продажей крупных сумм долларов и опустили котировки безналичного доллара до 27,22-27,23 гривен. На стороне покупателей сегодня в течение всей торговой сессии замечен Citibank. Его ордер на уровне 27,22 гривен не дал доллару опуститься еще ниже. Фактически, он удержал котировки от более сильного падения, выполнив традиционную работу Национального банка, который сегодня решил не вмешиваться.

Впрочем, если Citibank уйдет и котировки упадут ниже 27,20 гривен, появление регулятора не исключено.

Вслед за безналичным продолжил движение вниз и курс наличного доллара. В обменниках Киева утром пятницы наличного "американца" продавали по 27,26-27,27 гривен; к обеду ценник опустили до 27,21-27,22 гривен. Как сообщили порталу «Курс Украины» представители наличного обменного бизнеса, в районе 27,20 гривен уже появляется серьезный спрос, поэтому ниже опуститься доллару просто не дали.

Евро на FOREX продолжает падение после того, как вчера он поднялся до отметки 1,1850 доллара. Сегодня он опять опустился ниже 1,18 и достиг 1,1791 доллара. Снижение на FOREX и падение ценника на наличный доллар ударили и по наличному евро: к обеду в Киеве появились предложения купить евровалюту по 32,18-32,20 гривен.

Польский злотый отреагировал на падение цены евро и тоже подешевел: сегодня в Киеве его предлагают уже по 7,00-7,03 гривен.

Российский рубль в мире торгуется в диапазоне 74,05-74,45 рубля за доллар, двигаясь от одного уровня к другому. Наличный рубль в Киеве уже почти неделю продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.