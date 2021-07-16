В Киеве на Крещатике ограбили греческого дипломата

В центре Киева обокрали греческого дипломата. Инцидент произошел в самом центре города, на улице Крещатик, недалеко от дома № 27, сообщает Обозреватель.

Это произошло вечером 15 июля на Неизвестный выкрал кошелек советника в котором были наличные средства, а также документы дипломата.

"У потерпевшего украли около 500 евро, несколько тысяч гривен, а также документы. Розыском подозреваемого и расследованием преступления занимается Шевченковское райуправление полиции Киева" , – рассказал собеседник.

Отметим, посольство республики Греции в Украине расположено в Подольском районе, на Андреевском спуске, 30-и.