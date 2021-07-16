Деньги не пахнут: Киевводфонд подозревают в растрате 7 млн "туалетных" денег

В пятницу, 16 июля, Киевская городская прокуратура провела обыски в КП "Киевводфонд". Сотрудников подозревают в хищения 7 млн грн государственных средств, которые выделили на приобретение товаров и выполнение работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов, сообщает Сегодня.

"Прокурорами Печерской окружной прокуратуры. Киева совместно с ГУ ГФС в г.. Киеве 16.07.2021 проведены обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах" , – говорится в сообщении пресс-службы.

Во время обысков в служебных помещениях коммунального предприятия, а также по месту жительства его директора, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям между СВКП "Киевводфонд" с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.