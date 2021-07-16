ГБР задержало прокурора Бердянска на взятке

Правоохранители задержали прокурора Бердянской окружной прокуратуры за вымогательство взятки. Злоумышленник обещал местному предпринимателю закрыть уголовное производство, сообщает РБК-Украина.

фото dbr.gov.ua

Согласно данным следствия, прокурор требовал от предпринимателя 25 тысяч долларов, для﻿ закрытия уголовного производства и игнорирования дальнейших, якобы, правонарушений.

фото dbr.gov.ua

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки.

фото dbr.gov.ua

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины, прокурору Бердянской окружной прокуратуры грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

фото dbr.gov.ua

фото dbr.gov.ua

﻿ фото dbr.gov.ua

Автор: Сергей Пышкин