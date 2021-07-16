Что ожидается на валютном рынке на выходных
В пятницу снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжилось. При этом уровень 27,22 гривен на покупке устоял не без помощи крупного участника торгов.
В связи с тем, что уже со следующего понедельника надо будет платить налоги и перечислять платежи в бюджет, крупные госкомпании решили заранее приготовить необходимые объемы гривны и сегодня вышли с крупными продажами валюты. Котировки просели до 27,215 гривен на покупке и 27,22 гривен на продаже. Ситуацией воспользовался Citibank, уже несколько дней подряд занимающийся скупкой валюты в интересах клиентов-нерезидентов. Он вышел с крупным ордером на покупку по цене 27,22 гривен и фактически удержал доллар от падения. К нему присоединились спекулянты, которые в начале недели продавали доллары, а теперь решили зафиксировать прибыль. Общими усилиями баланс спроса-предложения был установлен. Вмешательства Национального банка не потребовалось, хотя регулятор был готов прийти на помощь.
Закрыли торги пятницы на 3 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже ниже, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,24/27,285 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись уже вчерашнего: спрэд на открытии составил 4,5 копейки. Первая сделка по цене 27,255 гривен прошла в 09:45. С самого начала продавцов было в 2, а временами – даже в 3 раза больше, чем покупателей, поэтому ценник на продажу быстро опустился до уровня 27,23 гривен, и закипела торговля. Продавцы сегодня сильно не торговались, а покупатели, понимая, что цена хорошая, отлично брали. Минимальные дневные уровни установили в районе 12:20-12:30. Появление Citibankа с крупной покупкой на уровне 27,22 было воспринято как сигнал: «Надо брать!» Тут же появились спекулянты, которые начали откупать более дешевые предложения, и все же вынудили к закрытию торгов немного поднять цены (буквально на пару копеек).
Котировки закрытия – 27,235/27,255 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с четвергом и составил 176 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2319 гривен.
- Официальный курс доллара на 19 июля установлен на отметке 27,2301 гривен за доллар, снижение на 6,04 копеек.
- Официальный курс евро на 19 июля установлен на отметке 32,1410 гривны за евро, снижение на 9,59 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1807. Вчерашнее падение евро от уровня 1,1850 доллара продолжилось сегодня: в 15:30 была достигнута отметка 1,1791 доллара. Отсюда евро начали откупать, фиксируя прибыль, игроки-краткосрочники, и евро немного откатился вверх.
Российский рубль в течение дня совершал резкие движения в диапазоне от 74,05 до 74,45 рублей за доллар, но к вечеру перешел в наступление и достиг отметки 73,95 рубля. Состоянием на 19:00 рубль торгуется между уровнями 73,96 и 74,08 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице «замерла»: 3,65-3,67 гривен за 10 рублей держится уже целую неделю.
Что ожидается на валютном рынке на выходных
Сегодняшнее снижение межбанковских котировок в направлении минимумов за последние две недели дало неплохой толчок и наличному валютному рынку. Курс доллара в обменниках Киева днем снизился до 27,21-27,22 гривен. Правда, уже к вечеру появившийся спрос на валюту подтолкнул цифры немного вверх, и к концу дня доллар в Киеве дешевле 27,24 гривен купить было сложно. Но на выходных, когда закроются отделения банков, и конкуренции станет меньше, обменники будут вынуждены опустить сначала курс покупки, а потом и продажи. На Западной Украине процесс уже идет полным ходом: во Львове сегодня доллар продавали по 27,20 гривен, а в Ужгороде – даже по 27,17 гривен.
Ускорилось падение и цены наличного евро: к вечеру в Киеве его продавали уже по 32,16-32,18 гривен. В районе 32,15-32,20 гривен его будут продавать и на выходных. Спрос на евровалюту по таким ценам будет.
Что касается наличного рубля, его цена на уровне 3,65-3,67 гривны за 10 рублей сохранится и на выходных. Причина: рубль в мире сейчас укрепляется к доллару примерно с той же скоростью, что и гривна. А вот с понедельника не исключено, что он подешевеет еще на пару копеек.