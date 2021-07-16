Что ожидается на валютном рынке на выходных

В пятницу снижение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. При этом уровень 27,22 гривен на покупке устоял не без помощи крупного участника торгов.

В связи с тем, что уже со следующего понедельника надо будет платить налоги и перечислять платежи в бюджет, крупные госкомпании решили заранее приготовить необходимые объемы гривны и сегодня вышли с крупными продажами валюты. Котировки просели до 27,215 гривен на покупке и 27,22 гривен на продаже. Ситуацией воспользовался Citibank, уже несколько дней подряд занимающийся скупкой валюты в интересах клиентов-нерезидентов. Он вышел с крупным ордером на покупку по цене 27,22 гривен и фактически удержал доллар от падения. К нему присоединились спекулянты, которые в начале недели продавали доллары, а теперь решили зафиксировать прибыль. Общими усилиями баланс спроса-предложения был установлен. Вмешательства Национального банка не потребовалось, хотя регулятор был готов прийти на помощь.

Закрыли торги пятницы на 3 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,24/27,285 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже вчерашнего: спрэд на открытии составил 4,5 копейки. Первая сделка по цене 27,255 гривен прошла в 09:45. С самого начала продавцов было в 2, а временами – даже в 3 раза больше, чем покупателей, поэтому ценник на продажу быстро опустился до уровня 27,23 гривен, и закипела торговля. Продавцы сегодня сильно не торговались, а покупатели, понимая, что цена хорошая, отлично брали. Минимальные дневные уровни установили в районе 12:20-12:30. Появление Citibankа с крупной покупкой на уровне 27,22 было воспринято как сигнал: «Надо брать!» Тут же появились спекулянты, которые начали откупать более дешевые предложения, и все же вынудили к закрытию торгов немного поднять цены (буквально на пару копеек).

Котировки закрытия – 27,235/27,255 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с четвергом и составил 176 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2319 гривен.

Официальный курс доллара на 19 июля установлен на отметке 27,2301 гривен за доллар, снижение на 6,04 копеек.

Официальный курс евро на 19 июля установлен на отметке 32,1410 гривны за евро, снижение на 9,59 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1807. Вчерашнее падение евро от уровня 1,1850 доллара продолжилось сегодня: в 15:30 была достигнута отметка 1,1791 доллара. Отсюда евро начали откупать, фиксируя прибыль, игроки-краткосрочники, и евро немного откатился вверх.

Российский рубль в течение дня совершал резкие движения в диапазоне от 74,05 до 74,45 рублей за доллар, но к вечеру перешел в наступление и достиг отметки 73,95 рубля. Состоянием на 19:00 рубль торгуется между уровнями 73,96 и 74,08 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице «замерла»: 3,65-3,67 гривен за 10 рублей держится уже целую неделю.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

Сегодняшнее снижение межбанковских котировок в направлении минимумов за последние две недели дало неплохой толчок и наличному валютному рынку. Курс доллара в обменниках Киева днем снизился до 27,21-27,22 гривен. Правда, уже к вечеру появившийся спрос на валюту подтолкнул цифры немного вверх, и к концу дня доллар в Киеве дешевле 27,24 гривен купить было сложно. Но на выходных, когда закроются отделения банков, и конкуренции станет меньше, обменники будут вынуждены опустить сначала курс покупки, а потом и продажи. На Западной Украине процесс уже идет полным ходом: во Львове сегодня доллар продавали по 27,20 гривен, а в Ужгороде – даже по 27,17 гривен.

Ускорилось падение и цены наличного евро: к вечеру в Киеве его продавали уже по 32,16-32,18 гривен. В районе 32,15-32,20 гривен его будут продавать и на выходных. Спрос на евровалюту по таким ценам будет.

Что касается наличного рубля, его цена на уровне 3,65-3,67 гривны за 10 рублей сохранится и на выходных. Причина: рубль в мире сейчас укрепляется к доллару примерно с той же скоростью, что и гривна. А вот с понедельника не исключено, что он подешевеет еще на пару копеек.