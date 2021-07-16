"УЗ" запускает две скоростные электрички из Одессы в курортные города
"Укрзализныця" назначила две пары скоростных пригородных поездов из Одессы в Белгород-Днестровский. Они начали курсировать с сегодняшнего дня и будут проходить через курорты области, включая Затоку, сообщает РБК-Украина.
"Время в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем в других пригородных поездах в этом же сообщении и автобусных маршрутов", - отметили железнодорожники.
Кроме того, график движения электричек был разработан с учетом возможности пересадки на станции Одесса-Главная на поезда дальнего следования до Киева и других крупных городов.
С сегодняшнего дня, 16 июля, по маршруту Одесса - Белогрод-Днесровский будут курсировать следующие поезда:
- № 7012/7011 - отправляется из Одессы в 9:59 и прибывает в Белгород-Днестровский в 11:46;
- № 7022/7021 - отправляется из Белгород-Днестровского в 12:45 и прибывает в Одессу в 14:38;
- № 7014/7013 - отправляется со станции Одесса в 15:14 и прибывает в Белгород-Днестровский в 17:05;
- № 7024/7023 отправляется из Белгород-Днестровского в 18:01 и прибывает в Одессу в 19:55.
Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Геническ. Он начнет курсировать с 17 июля.
Автор: Дмитрий Кузнецов