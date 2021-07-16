Румыния поделилась с Украиной вакциной от COVID-19

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca как гуманитарную помощь от Румынии, сообщает Украинская правда.

По данным пресс-службы Черновицкой ОГА Румыния в пределах гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины против коронавируса компании AstraZeneca – 100 800 доз.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Эту партию препарата доставят в центральный склад в Киеве, соблюдая холодовый режим. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА, вакцину предоставили в пределах договоренностей Украины и Румынии.

В конце мая Румыния поставила Черновицкой области гуманитарный груз (маски, щитки, костюмы на 1,2 млн евро), а 16 июля через КПП зашла сама вакцина.