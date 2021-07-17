Ученые изобрели наноловушки для борьбы с вирусами

Немецкие и американские ученые создали разработанные на основе генетического материала наноловушки, которые будут бороться с вирусами. Предполагается, что новый метод сможет стать "оружием" против различных болезней, в том числе повлекшего пандемию коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Обозреватель.

Метод уже протестировали против аденовирусов и гепатита В – результаты показали, что вирусы надежно блокируются в культурах клеток. Данные об исследовании опубликованы в журнале Nature Materials﻿.

Эксперимент проводили специалисты из Технического университета Мюнхена, а также Центра имени Гельмгольца в этом же немецком городе и американского Университета Брендайса (расположен в Уолтеме штата Массачусетс).

Сами наноструктуры или ловушки, которые состоят из ДНК и улавливают и обезвреживают вирусы механическим путем, разработали сотрудники мюнхенского Технического университета. В частности, ученые изобрели метод создания из генетического материала самосборных объектов (они размером с частицу вируса).

Исследователи считают, что если такие нанотела сделать полыми, а потом покрыть их изнутри молекулами, которые связывают вирус, то их можно использовать как вирусные ловушки.

Ни один из объектов, созданных начиная с 1960-х по технологии ДНК-оригами, не смог бы охватить целый вирус, поскольку они были очень малы. Поэтому авторы исследования построили полые тела для ловушек вирусов из трехмерных треугольных пластин. Последние были собраны в форме икосаэдра (многогранник).

Икосаэдр

Так вышел объект из 12 треугольных поверхностей. Чтобы пластинки ДНК в нем собирались в крупные геометрические структуры, ученые сделали их края немного скошенными.

Руководитель исследования профессор Хендрик Дитц из Техуниверситета Мюнхена отметил, что в случае использования точной формы этих треугольных пластин у ученых получится запрограммировать размер и форму желаемых объектов. Также удастся производить объекты, которые будут содержать около 180 субъединиц.

Свою разработку они хотят протестировать сперва на мышах, а затем и на людях.