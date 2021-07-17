Рейтинг лучших авто для украинских дорог

Украинцы довольно строго подходят к выбору нового автомобиля. Кроме практичности, привлекательной цены, надежности и качества важна подготовка машины к тяжелым украинским дорогам, сообщает Обозреватель.

Auto Oboz собрал разные модели из нескольких сегментов, которые отлично справляются с ямами и трещинами на асфальте, а также предлагают комплекс лучших потребительских характеристик.

Один из наиболее удачно адаптированных автомобилей для тяжелых условий – Renault Logan. Этот бюджетный седан – настоящий бестселлер в Украине. Доступное авто за 295 000 грн кроме прочего отличается высокой надежностью.

Renault Logan является одним из наиболее популярных авто в Украине. Источник: Renault

Если нужен автомобиль похожего формата, но большего размера, подходящий вариант – Skoda Octavia. Ее конструкция как нельзя лучше демонстрирует себя на плохих дорогах. А оснащение радует уровнем и вариативностью. Цена – от 571 000 грн.

Octavia – лидер своего сегмента. Источник: Skoda

Кроссоверы сегодня выбиваются в лидеры продаж. Неудивительно, ведь такие машины начали отбирать покупателей у традиционных седанов и хэтчбеков из-за универсальности и практичности. И дизайн у кроссоверов "боевой". Кроме того, крепкая подвеска и высокий клиренс отлично подходят для штурма легкого бездорожья, не говоря уже о ежедневных поездках по украинским дорогам.

Один из лидеров сегмента – Toyota RAV4, который очень нравится нашим покупателям. В минимальной комплектации автомобиль оценен в 697 000 грн.

Украинцы обожают RAV4. Источник: Toyota

У этой машины есть альтернатива, которая также часто взбирается на верхушку статистики продаж новых автомобилей на нашем рынке. Kia Sportage, которая стоит от 530 000 грн.

Kia Sportage продается очень хорошо. Источник: Kia

Если экономия по-настоящему важна, в Украине можно купить еще более доступный кроссовер. Бюджетный Renault Duster обойдется минимум в 371 000 грн. При этом для модели можно заказать и полный привод, но получится дороже.

Два раза представлять Renault Duster не нужно. Источник: Renault

Продолжая тему автомобилей повышенной проходимости, можно пойти дальше и обратиться к сегменту внедорожников. Для украинских городов это совсем не редкость. Подходящий вариант – Suzuki Jimny от 610 000 грн. Всегда 4х4, прекрасным современным дизайном.

Suzuki Jimny отлично проявляет себя в тесных городах. Источник: Suzuki

Если же внедорожник в вашем понимании должен быть оснащен современным оборудованием, предлагать высококачественную отделку и просторный салон, значит, не обойтись без Toyota Land Cruiser Prado. Но и заплатить придется больше – от 1 276 000 грн.