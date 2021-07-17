Одобрение вакцины Covishield в ЕС может затянуться

Признание индийской вакцины от коронавируса Covishield от AstraZeneca может затянуться на неопределенной период. Проблема в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не получило ни одной заявки на одобрение вакцины от производителя, сообщает РБК-Украина.

На своей странице в Twitter ЕМА информирует о том, что не получил официального запроса на оценку, разрешение и продажу вакцины Covishield в Европе, пишет The print.

"Чтобы вакцина Covishield # COVID-19 была оценена для использования в ЕС, разработчик должен подать в EMA официальное заявление на получение разрешения на маркетинг, которое до сих пор не было получено" , - говорится в заявлении.

Эту информацию подтвердили и в ответе на электронную почту ThePrint.

"Если мы получим заявку на регистрацию какой-либо вакцины, не одобренной в настоящее время в ЕС, мы сообщим об этом на нашем веб-сайте" , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Индии заявили, что вакцинированных Covishield не впускают в Европу. Проблема в том, что ЕМА не признает индийскую вакцину AstraZeneca.

Автор: Наталья Скороход