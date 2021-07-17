Как заправить автокондиционер своими руками

Когда автомобилю около десяти лет, пополнять систему кондиционирования хладагентом приходится каждый год, а то и дважды за сезон. Не удивительно, что у некоторых возникает желание выполнять эту недешевую процедуру самостоятельно, сообщает 24 Канал.

Хладагент в кондиционере – вещество очень летучее, оно может покинуть систему не то что через малейшие трещины трубопроводов, а даже через пересохшую резину уплотнителей на стыках. Поэтому даже на не очень старых машинах приходится время от времени “заправлять кондиционер”.

Один из главных факторов штатной работы кондиционера в автомобиле – точное количество хладагента и масла в системе

На первый взгляд это несложно: подключил шланги от баллона к штуцерам под капотом, запустил двигатель, нажал кнопку А/С, смотришь на манометры – и ждешь, пока давление перестанет меняться. Но на самом деле, не все так просто.

Количество хладагента определено для каждой модели автомобиля, отмеряется он в граммах. На СТО систему заполняют с помощью специальной станции, которая включается в контур системы кондиционирования и имеет собственный насос для точного дозирования. К тому же станция точно “знает”, сколько фреона не хватает в системе, и наполняет ее нужным количеством вещества и масла для смазки движущихся частей компрессора.

Если заправлять кондиционер своими руками, отмерять количество хладагента придется “на глаз”, то есть система получит столько, сколько “возьмет” сама благодаря разности давлений в баллоне с фреоном и в системе. Такой способ дозировки очень неточный, а если добавить еще необходимость корректировать давление в зависимости от температуры воздуха во время заправки, то и подавно. Между тем, кондиционер с недостаточным или избыточным количеством хладагента будет работать нештатно: во-первых, недодавать холод, а во-вторых, он может ускоренно изнашиваться из-за перегрузки компрессора или малого количества масла, которое циркулирует по системе вместе с фреоном.

Так называемая манометрическая станция (иногда говорят метрологическая) помогает правильно заправить кондиционер и отчасти протестировать систему

Еще одно важное обстоятельство: если фреона в системе оставалось менее 30% или не было вовсе, перед заправкой нужно сделать вакуумирование системы, чтобы удалить из нее воздух с влагой. Для этого опять-таки нужно специальное оборудование.

И несмотря ни на что, заправить кондиционер своими силами действительно возможно, особенно если тщательно изучить инструкцию, прилагаемую к тому или иному комплекту. Но главный вопрос в том, есть ли смысл заправлять кондиционер самостоятельно.

Есть ли смысл заправлять кондиционер своими руками

Во-первых, финансовая сторона дела. Комплект шлангов с арматурой и приборами для заправки автокондиционера стоит около 2500 грн. К ним также нужен баллон в хладагентом определенного типа (чаще всего R-134A). Также в продаже есть “любительский” вариант – одноразовые баллончики с небольшой порцией фреона (125 – 500 мл), соединительным шлангом и манометром (цена за все порядка 700-800 грн, около $ 25). С другой стороны, на фирменной СТО 100 грамм фреона стоят примерно 120 – 150 грн, плюс еще порядка 300 грн обойдется работа специалиста. То есть цифры более или менее соизмеримы.

В продаже имеются такие комплекты для самостоятельного пополнения системы кондиционирования. Но они помогут не во всех случаях

Во-вторых, смысл заправлять кондиционер (своими руками или на СТО – не важно) есть только в том случае, если устранена причина потери предыдущей порции фреона. Сделать это можно лишь на СТО, где есть специальное диагностическое оборудование – но тогда и заправку системы выполнят там же. Понятно, что в принципе можно “задуть” кондиционер хладагентом самостоятельно несмотря на все предупреждения. И скорее всего, он начнет давать в салон желанный холод – но неизвестно, сколько это продлится: несколько месяцев или несколько дней.

Такой набор оборудования желательно иметь автовладельцу, который хочет заправлять кондиционер своими руками

Напомним также, что во время диагностики кондиционера на специальном оборудовании на СТО владелец может получить предупреждение о том, что эффективность компрессора значительно снизилась. А это ключевой момент для дальнейшей судьбы системы. Если вместо немедленной замены компрессора водитель продолжит эксплуатацию такого “кондея”, продуктами износа будут безнадежно засорены все тонкие каналы обоих радиаторов, клапаны и фильтр. Тогда ремонт кондиционера станет владельцу в несколько сотен долларов, то есть в случае со старой машиной это будет значить отказ от охладителя воздуха вообще.

Рекомендация:

Кондиционер (а вместе с ним и климат-контроль) – одна из самых капризных систем автомобиля. К тому же ее ремонт в некоторых случаях обходится в немалые суммы. Поэтому кондиционеру нужен профессиональный уход, и мы еще раз подчеркиваем, что в домашних или гаражных условиях обслуживать его не стоит.