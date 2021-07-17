Как заправить автокондиционер своими руками
Когда автомобилю около десяти лет, пополнять систему кондиционирования хладагентом приходится каждый год, а то и дважды за сезон. Не удивительно, что у некоторых возникает желание выполнять эту недешевую процедуру самостоятельно, сообщает 24 Канал.
Хладагент в кондиционере – вещество очень летучее, оно может покинуть систему не то что через малейшие трещины трубопроводов, а даже через пересохшую резину уплотнителей на стыках. Поэтому даже на не очень старых машинах приходится время от времени “заправлять кондиционер”.
На первый взгляд это несложно: подключил шланги от баллона к штуцерам под капотом, запустил двигатель, нажал кнопку А/С, смотришь на манометры – и ждешь, пока давление перестанет меняться. Но на самом деле, не все так просто.
Количество хладагента определено для каждой модели автомобиля, отмеряется он в граммах. На СТО систему заполняют с помощью специальной станции, которая включается в контур системы кондиционирования и имеет собственный насос для точного дозирования. К тому же станция точно “знает”, сколько фреона не хватает в системе, и наполняет ее нужным количеством вещества и масла для смазки движущихся частей компрессора.
Если заправлять кондиционер своими руками, отмерять количество хладагента придется “на глаз”, то есть система получит столько, сколько “возьмет” сама благодаря разности давлений в баллоне с фреоном и в системе. Такой способ дозировки очень неточный, а если добавить еще необходимость корректировать давление в зависимости от температуры воздуха во время заправки, то и подавно. Между тем, кондиционер с недостаточным или избыточным количеством хладагента будет работать нештатно: во-первых, недодавать холод, а во-вторых, он может ускоренно изнашиваться из-за перегрузки компрессора или малого количества масла, которое циркулирует по системе вместе с фреоном.
Еще одно важное обстоятельство: если фреона в системе оставалось менее 30% или не было вовсе, перед заправкой нужно сделать вакуумирование системы, чтобы удалить из нее воздух с влагой. Для этого опять-таки нужно специальное оборудование.
И несмотря ни на что, заправить кондиционер своими силами действительно возможно, особенно если тщательно изучить инструкцию, прилагаемую к тому или иному комплекту. Но главный вопрос в том, есть ли смысл заправлять кондиционер самостоятельно.
Есть ли смысл заправлять кондиционер своими руками
Во-первых, финансовая сторона дела. Комплект шлангов с арматурой и приборами для заправки автокондиционера стоит около 2500 грн. К ним также нужен баллон в хладагентом определенного типа (чаще всего R-134A). Также в продаже есть “любительский” вариант – одноразовые баллончики с небольшой порцией фреона (125 – 500 мл), соединительным шлангом и манометром (цена за все порядка 700-800 грн, около $ 25). С другой стороны, на фирменной СТО 100 грамм фреона стоят примерно 120 – 150 грн, плюс еще порядка 300 грн обойдется работа специалиста. То есть цифры более или менее соизмеримы.
Во-вторых, смысл заправлять кондиционер (своими руками или на СТО – не важно) есть только в том случае, если устранена причина потери предыдущей порции фреона. Сделать это можно лишь на СТО, где есть специальное диагностическое оборудование – но тогда и заправку системы выполнят там же. Понятно, что в принципе можно “задуть” кондиционер хладагентом самостоятельно несмотря на все предупреждения. И скорее всего, он начнет давать в салон желанный холод – но неизвестно, сколько это продлится: несколько месяцев или несколько дней.
Напомним также, что во время диагностики кондиционера на специальном оборудовании на СТО владелец может получить предупреждение о том, что эффективность компрессора значительно снизилась. А это ключевой момент для дальнейшей судьбы системы. Если вместо немедленной замены компрессора водитель продолжит эксплуатацию такого “кондея”, продуктами износа будут безнадежно засорены все тонкие каналы обоих радиаторов, клапаны и фильтр. Тогда ремонт кондиционера станет владельцу в несколько сотен долларов, то есть в случае со старой машиной это будет значить отказ от охладителя воздуха вообще.
Рекомендация:
Кондиционер (а вместе с ним и климат-контроль) – одна из самых капризных систем автомобиля. К тому же ее ремонт в некоторых случаях обходится в немалые суммы. Поэтому кондиционеру нужен профессиональный уход, и мы еще раз подчеркиваем, что в домашних или гаражных условиях обслуживать его не стоит.