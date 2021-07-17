Арахамия подтвердил кадровые изменения в Кабмине осенью

Глава политической фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что на осень планируется ряд кадровых решений, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

При этом он отказался уточнять, о каких именно кадровых изменениях идет речь.

"Мы не хотим делать спойлер на осень. Потому что такая динамика высока в нашем политикуме. За нами следят различные общественные организации, и любую речь, которую я говорю, они записывают как обещание. А потом говорят, что я ее не выполнил. Я уже слежу за своими обещаниями. Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой" , – ответил Арахамия.

При этом он назвал "маловероятной" отставку всего правительства или премьер-министра.

"Я думаю, что точечные изменения в правительстве – точно не возможны, а гарантированы. А отставка правительства – очень маловероятна" , –сказал Арахамия.

Глава "Слуги народа" пояснил, что отставка всего Кабмина – "большой кризис": "потому что одномоментно надо искать много кандидатов, потом давать им снова всем по шесть месяцев, а у нас нет столько времени" .

Он привел в качестве положительного примера "точечных изменений" увольнение Максима Степанова и назначение главой Минздрава Виктора Ляшко.