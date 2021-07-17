Представлены первые фото кроссовера Smart

Представлены первые официальные фото кроссовера Smart. Премьера его предсерийной версии состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене, а производство модели стартует в конце 2022 года, сообщает АвтоПортал.

Нетрудно догадаться, что кроссовер Smart станет самой крупной моделью в истории марки. Его длина превысит 4 м. Судя по фото, дизайн автомобиля будет мускулистым и выразительным.

Как и все современные Smart, кроссовер будет исключительно электрическим, ведь немецкая марка отказалась от бензиновым и дизельных моторов еще в 2019 году.

Построят новый Smart на архитектуре SEA, разработанной совместно с Geely (китайский концерн наряду с Daimler является совладельцем Smart). Она позволяет установку одного, двух или даже трех моторов. Запас хода моделей на платформе SEA может достигать 690 км (по циклу NEDC), хотя, конечно, у компактного Smart он будет меньше – около 320 км.