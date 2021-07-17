На всех пляжах Киева запретили купаться

На всех пляжах Киева с 17 июля запретили купаться, сообщает Корреспондент.

"При условии длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества.

Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается" , - говорится в сообщении.

Из-за потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения инфекционных болезней на пляжах вывесили красные флаги.

"Всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться". О снятии этого статуса будет сообщено отдельно" , - говорится в заявлении.

При этом пляжи остаются открытыми для отдыха и досуга.