Муж бросил умирать: на столичных Березняках произошло смертельное ДТП
В Киеве на улице Березняковская произошло смертельное ДТП.
В транспортном средстве находились три человека: водитель и его брат с женой.
22-летняя девушка вылетела из автомобиля и получила тяжелейшие травмы: перелом позвоночника, открытую черепно-мозговую травму.
Муж погибшей после столкновения убежал с места ДТП, бросив умирающую на асфальте жену. Он также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Женщина не приходя в сознание умерла в машине скорой помощи.