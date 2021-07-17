Муж бросил умирать: на столичных Березняках произошло смертельное ДТП

В Киеве на улице Березняковская произошло смертельное ДТП.

В транспортном средстве находились три человека: водитель и его брат с женой.

22-летняя девушка вылетела из автомобиля и получила тяжелейшие травмы: перелом позвоночника, открытую черепно-мозговую травму.

Муж погибшей после столкновения убежал с места ДТП, бросив умирающую на асфальте жену. Он также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщина не приходя в сознание умерла в машине скорой помощи.