В Белом доме допустили утечку коронавируса из лаборатории

В администрации президента США Джо Байдена полагают, что теория о лабораторном происхождении вируса COVID-19 так же правдоподобна, как версия о его природном происхождении, сообщает Лента.Ру.

По информации источников, на данный момент не существует убедительных доказательств достоверности какой-либо теории. Разведка, которую ранее президент США попросил "удвоить усилия по сбору и анализу информации, способной помочь приблизиться […] к окончательному выводу" , пока не смогла узнать что-либо новое.

Американская разведка придерживается мнения, согласно которому COVID-19 имеет природное происхождение, однако высшие должностные лица в администрации Байдена, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, уверены, что исключать лабораторное происхождение вируса нельзя. ЦРУ также рассматривает возможность утечки COVID-19 из лаборатории более серьезно, чем раньше.

Аппарат директора нацразведки США направил своим сотрудникам памятки, в которых настоятельно рекомендуется изучить такие темы, как случаи обнаружения COVID-19 у диких или домашних животных и деятельность КНР в сфере биологических исследований.

По мнению источника, в отчете, который получит Байден о проделанной разведкой работе, скорее всего не будет дан окончательный вывод относительно природы возникновения вируса. Ожидается, что документ лишь перечислит достоинства и недостатки каждой из теорий.