Как выбрать экономный кондиционер: советы

Включенные летом кондиционеры приводят к увеличению сумм в платежках за электроэнергию. Поэтому важно покупать энергоэффективную технику, которая обеспечит комфорт и экономию, сообщает UBR.

Первое, что нужно сделать перед покупкой, – определить площадь комнаты, где будет установлен кондиционер. Так, на охлаждение 10 квадратных метров помещения требуется 1 кВт мощности прибора. К этому показателю стоит добавить:

0,3 кВт, если комната на солнечной стороне;

0,2-0,3 кВт на каждую единицу техники, которая греется;

0,1 кВт на каждого человека, который постоянно находится в комнате.

Специалисты энергетической компании объясняют, что малая мощность заставит кондиционер постоянно работать и тратить больше электроэнергии. Поэтому следует или правильно рассчитать мощность самостоятельно, или выбрать кондиционер, где уже определена рекомендуемая площадь помещения.

При покупке стоит обратить внимание на класс энергоэффективности: он указан на ценнике, этикетке или в инструкции. Класс "А" и выше означает, что кондиционер тратит меньше времени и света на достижение необходимого результата.

Также эксперты советуют выбирать приборы с инверторным двигателем: при достижении заданной температуры они не выключаются, а переходят в экономный режим.

О дополнительных функциях можно спросить непосредственно у консультанта магазина. На сегодня существует широкий выбор "умной" техники, которая способна поддерживать комфорт и использовать минимальное количество "тока".