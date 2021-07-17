В Киеве взлетела стоимость аренды квартир

В Киеве цены на аренду жилья за год (май к маю) выросли более чем на 19,1%. А с начала текущего года – на 4,6%, сообщает UBR.

По данным исследования геоинформационного портала "Увекон", динамичнее всего ценники поднимали владельцы недвижимости в Шевченковском (+21,4% за год), Печерском (+15,7%) и Дарницком (+15,5%) районах столицы.

Согласно данным, уменьшение стоимости за год не зафиксировали, но в Святошинском районе цена осталась на том же уровне, что и год назад.

Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры (+17,8% за год). Снять такое жилье обойдется в $15,2 за кв. м. В мае 2020 года квадрат в "трешке" стоил в среднем $12,9.

Наибольший прирост зафиксирован в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах.

В то же время двухкомнатные квартиры подорожали 17,7%, до $13,3 за кв. м. Годом ранее их средняя цена достигала $11,3. Резкий рост цен произошел в похожих районах – Дарницком, Шевченковском и Печерском.

Что касается популярных однокомнатных квартир, то они выросли в цене менее всего – на 11,8%. А с начала 2021 года "однушки" совсем не подорожали.

Напомним, что с начала лета цены на аренду жилья в столице начали стремительно расти. В первую неделю июля динамика подорожания достигла рекордного уровня.