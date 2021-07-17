Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе котировки безналичного доллара изменялись в нешироком диапазоне, а Национальный банк выполнял функцию наблюдателя и ни разу не вышел с интервенцией.

Торги на межбанковском﻿ валютном рынке открылись в понедельник 12 июля на отметке 27,25/27,35 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Пониженная активность покупателей валюты вынудила продавцов начать снижать цены, и котировки ушли вниз. Во вторник желающих купить валюту было гораздо больше, и продавцы опять попытались качнуть курс вверх. Но выше 27,34 гривен на покупке подняться не удалось. В узком диапазоне проходила торговля и в среду, и в четверг. В пятницу «госбанки» вышли с крупной продажей валюты своих клиентов, которые начали готовиться к проведению платежей в бюджет. Котировки опустились в район 27,215-27,225 гривен, и только появление Citibanka, скупающего валюту для своих клиентов-нерезидентов, удержало доллар от обвала. Закрыли неделю на отметке 27,235/27,255 гривен – на 3,5 копейки на позиции «бид» и на 7,5 копеек на позиции «оффер» ниже, чем неделей ранее.

Такими же незначительными были на уходящей неделе изменения наличного курса доллара в Украине. Утром понедельника 12 июля его продавали в столице по 27,26-27,27 гривен. В четверг 15 июля курс доллара в обменниках Киева поднялся до 27,29-27,30 гривен, а днем пятницы опустился до 27,21-27,22 гривен. Таким образом, весь диапазон недельных колебаний уложился в 9 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе опустился с 1,1879 до 1,1771 доллара после публикации данных об инфляции в США, затем вырос до 1,1850 доллара, когда глава ФРС США Джером Пауэлл несколько успокоил мировые рынки – и опять ушел вниз. Закрыли неделю на отметке 1,1802 – на 77 пунктов ниже, чем неделей ранее. В Украине курс наличного евро больше ориентировался на поведение наличного доллара, чем на график FOREX. Утром понедельника 12 июля его продавали по 32,33-32,35 гривен, а к вечеру пятницы 16 июля евро в обменниках подешевел до 32,16-32,18 гривен.

Российский рубль на уходящей неделе несколько скорректировал свое падение к американскому доллару. Во вторник 13 июля он вырос с 74,80 до 73,90 рублей за доллар и затем вплоть до конца недели совершал резкие колебания в интервале от 73,95-74,00 до 74,40-74,45 рублей за доллар. Закрыли неделю на отметке 74,07 рубля за доллар – на 46 копеек лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в течение недели продавали по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Ключевым событием следующей недели станет заседание Правления Национального банка Украины по вопросу изменения учетной ставки, которое пройдет в четверг 22 июля. Нацбанку придется решить непростую задачу: повысить ставку, отреагировав на рост инфляции в стране, или попробовать оставить ее на прежнем уровне. От решения регулятора зависит и поведение на валютном рынке: повышение ставки может на время поддержать гривну. Как минимум до четверга обстановка на валютном рынке видится спокойной и уравновешенной, вероятность резких колебаний небольшая.

Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 27,00-27,35 гривен, вероятность выхода из него небольшая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний евро в мире оставим прежним: 1,1740-1,2040 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,90 до 32,40 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит движение в коридоре 73-75 рублей за доллар. В Украине наличный рубль может подешеветь на несколько копеек: его будут продавать в интервале 3,62-3,73 гривны за 10 российских рублей.