Польза фруктов: три рецепта вкусных смузи на завтрак

В сезон фруктов и ягод можно готовить вкусные смузи на завтрак. Мы подготовили для вас три рецепта, который вы легко можете приготовить дома, сообщает 24 Канал.

Летом много фруктов и ягод. Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь здорового питания, предлагаем приготовить витаминный смузи – замечательная идея на завтрак.

Фруктовый коктейль очень просто готовится. Питательный и полезный напиток понравится всем.

Ягодный смузи

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 77 ккал

Ингредиенты: – 200 граммов черники; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 400 граммов натурального йогурта; – 1 чайная ложка меда.

Ягоды тщательно помойте. В чашу блендера выложите ягоды, добавьте лимонный сок, мед, взбейте до состояния пюре. Далее – влейте йогурт, снова взбейте до однородной консистенции.

Банановый смузи

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 72 ккал

Ингредиенты: – 2 банана; – 200 миллилитров молока или натурального йогурта; – веточка мяты; – 1 чайная ложка сахара или меда.

Бананы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Мяту помойте. В блендер выложите бананы, измельчите. Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции. Вылейте смузи в стаканы.

Смузи из киви

Время: 5 – 7 минут

5 – 7 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 115 ккал

Ингредиенты: – 200 миллилитров кефира 2,5%; – 1 киви; – 1 банан.