Польза фруктов: три рецепта вкусных смузи на завтрак
В сезон фруктов и ягод можно готовить вкусные смузи на завтрак. Мы подготовили для вас три рецепта, который вы легко можете приготовить дома, сообщает 24 Канал.
Летом много фруктов и ягод. Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь здорового питания, предлагаем приготовить витаминный смузи – замечательная идея на завтрак.
Фруктовый коктейль очень просто готовится. Питательный и полезный напиток понравится всем.
Ягодный смузи
- Время: 10 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 77 ккал
Ингредиенты: – 200 граммов черники; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 400 граммов натурального йогурта; – 1 чайная ложка меда.
- Ягоды тщательно помойте. В чашу блендера выложите ягоды, добавьте лимонный сок, мед, взбейте до состояния пюре.
- Далее – влейте йогурт, снова взбейте до однородной консистенции.
Банановый смузи
- Время: 5 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 72 ккал
Ингредиенты: – 2 банана; – 200 миллилитров молока или натурального йогурта; – веточка мяты; – 1 чайная ложка сахара или меда.
- Бананы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Мяту помойте.
- В блендер выложите бананы, измельчите.
- Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции.
- Вылейте смузи в стаканы.
Смузи из киви
- Время: 5 – 7 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 115 ккал
Ингредиенты: – 200 миллилитров кефира 2,5%; – 1 киви; – 1 банан.
- Киви, банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Фрукты выложите в чашу блендера, взбейте до состояния пюре.
- Далее – влейте кефир, взбейте до однородной консистенции.
- Разлейте в стаканы. Приятного аппетита!