Польза фруктов: три рецепта вкусных смузи на завтрак

В сезон фруктов и ягод можно готовить вкусные смузи на завтрак. Мы подготовили для вас три рецепта, который вы легко можете приготовить дома, сообщает 24 Канал.

Летом много фруктов и ягод. Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь здорового питания, предлагаем приготовить витаминный смузи – замечательная идея на завтрак.

Фруктовый коктейль очень просто готовится. Питательный и полезный напиток понравится всем.

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Ягодный смузи

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 77 ккал

Ингредиенты: – 200 граммов черники; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 400 граммов натурального йогурта; – 1 чайная ложка меда.

  1. Ягоды тщательно помойте. В чашу блендера выложите ягоды, добавьте лимонный сок, мед, взбейте до состояния пюре.
  2. Далее – влейте йогурт, снова взбейте до однородной консистенции.

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Банановый смузи

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 72 ккал

Ингредиенты: – 2 банана; – 200 миллилитров молока или натурального йогурта; – веточка мяты; – 1 чайная ложка сахара или меда.

  1. Бананы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  2. Мяту помойте.
  3. В блендер выложите бананы, измельчите.
  4. Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции.
  5. Вылейте смузи в стаканы.

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Смузи из киви

  • Время: 5 – 7 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 115 ккал

Ингредиенты: – 200 миллилитров кефира 2,5%; – 1 киви; – 1 банан.

  1. Киви, банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  2. Фрукты выложите в чашу блендера, взбейте до состояния пюре.
  3. Далее – влейте кефир, взбейте до однородной консистенции.
  4. Разлейте в стаканы. Приятного аппетита!
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