Лучшие автомобили для новичков до $7 тыс

Издание auto.cz составило список машин для начинающих водителей. Основных критериев при отборе было два – дешевизна и экономичность автомобиля, сообщает АвтоПортал.

В рейтинг ожидаемо вошли небольшие городские модели. Кроме цены и небольшого расхода топлива, у них есть еще один важный козырь для новичков – небольшие размеры.

Чешские коллеги справедливо подчеркивают, что выбор автомобилей настолько огромен, что выбрать автомобиль новичку часто непросто. К тому же, даже компактные авто не гарантируют качество – существуют модели, которые склонны к поломкам чаще остальных, плюс в ремонте обходятся недешево. Однако машины из этого рейтинга – точно станут правильным вариантом.

Бюджет в auto.cz ограничили 100 000 чешскими кронами – то есть, почти 4 000 евро или без малого 4 500 долларами. В Украине же такие автомобили стоят на 1 500-2 500 долларов дороже (будь то пригон или покупка на месте), поэтому сайт выставил в заголовок заметку тот бюджет, на который при покупке модели из списка может рассчитывать наш соотечественник.

1. Toyota Yaris

Надежный японский хетч по доступной цене. Поколение до 2011 года выпуска обладает несколько неубедительным дизайном, но взамен владелец получает долговечность: редкими гостями СТО являются даже те экземпляры, которым уже 10 лет и более.

Цена в Чехии – от 50 тыс. крон ($2,3 тыс.), цена в Украине – от $4 тыс. (за сравнительно свежие и «неубитые» экземпляры).

2. Opel Agila

Крепкая машина с уровнем надежности выше среднего. Особенно этот автомобиль заслуживает внимание за свою хорошую управляемость. В ремонте стоит недорого. Внимание стоит обратить на Агилу второго поколения – 2007-2014 годов выпуска.

Цена в Чехии – от 50 тыс. крон ($2,3 тыс), цена в Украине – от $4,5 тыс.

3. Peugeot 107

Городское авто, которое зарекомендовало себя временем. В Европе этот автомобиль особенно любят курьерские службы, многолетний опыт эксплуатации показал хорошую надежность подвески, двигателя, КП.

Цена в Чехии – от 50 тыс. крон ($1,6 тыс.), цена в Украине – от $4,5 тыс.

4. Smart Fortwo

Очень маленький, но вместе с тем очень безопасный автомобиль. Хорошо подходит для небольших расстояний. Перед покупкой рекомендуется проверить на расход масла и состояние выхлопной системы.

Цена в Чехии – от 70 тыс. крон ($3,2 тыс.), цена в Украине – от $4 тыс.

5. SEAT Mii

Испанец с немецким качеством (это же VAG!). Хорошая рулежка, отличные тормоза – как раз то, что нужно новичку.

Цена в Чехии – от 70 тыс. крон ($3,2 тыс.), цена в Украине – от $5,8 тыс.

6. Fiat 500

Итальянская легенда с очень симпатичным, веселым дизайном. Стоит обратить внимание на версии с 1,2-литровым бензиновым двигателем.

Цена в Чехии – 100 тыс. крон ($4,5 тыс.), цена в Украине – от $6,5 тыс.

7. Renault Clio

Безотказный автомобиль, хотя «хромает» трансмиссия и электроника, но никто же не отменял проверку перед покупкой, верно? В рамках предотвращения потенциальных проблем стоит искать кандидатов с базовым двигателем объемом 1,2 литра в простенькой комплектации.

Цена в Чехии – 100 тыс. крон ($4,5 тыс.), цена в Украине – от $5 тыс.