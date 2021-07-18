В Украине засняли новый Toyota Land Cruiser 300

В Киеве засветился новый Toyota Land Cruiser 300. Новое поколение культового внедорожника довольно быстро добралось до Украины, хотя официальные цены пока не объявлены, сообщает АвтоПортал.

Следует отметить, что Тойота Ленд Крузер 300 в Украине видели и ранее, но внедорожники были на автовозе. Так что первая первую партия этих авто уже в нашей стране.

Напомним, что новый Toyota Land Cruiser 2022 стал немного крупнее предшественника, но при этом легче на 200 кг (рама при этом сохранена). Дизайн остается знакомым, но стал агрессивнее – с огромной решеткой радиатора и выраженными крыльями.

В Киеве засняли топовый юбилейный вариант 70th Anniversary. Комплектация Toyota Land Cruiser 300 в таком исполнении включает отделку дорогой кожей, электроприводы сидений и двери багажника, подогрев и вентиляцию кресел первых двух рядов, камеры кругового обзора, четырехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, адаптивные амортизаторы.

Внедорожник в версии 70th Anniversary комплектуют только 3,5-литровым 415-сильным бензиновым V6 твин-турбо. Он оснащен 10-ступенчатой АКПП, а также полным приводом с понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала и отключаемыми стабилизаторами (KDSS).