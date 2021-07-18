В Украине засняли новый Toyota Land Cruiser 300

В Киеве засветился новый Toyota Land Cruiser 300. Новое поколение культового внедорожника довольно быстро добралось до Украины, хотя официальные цены пока не объявлены, сообщает АвтоПортал.

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Следует отметить, что Тойота Ленд Крузер 300 в Украине видели и ранее, но внедорожники были на автовозе. Так что первая первую партия этих авто уже в нашей стране.

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Напомним, что новый Toyota Land Cruiser 2022 стал немного крупнее предшественника, но при этом легче на 200 кг (рама при этом сохранена). Дизайн остается знакомым, но стал агрессивнее – с огромной решеткой радиатора и выраженными крыльями.

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В Киеве засняли топовый юбилейный вариант 70th Anniversary. Комплектация Toyota Land Cruiser 300 в таком исполнении включает отделку дорогой кожей, электроприводы сидений и двери багажника, подогрев и вентиляцию кресел первых двух рядов, камеры кругового обзора, четырехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, адаптивные амортизаторы.

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Внедорожник в версии 70th Anniversary комплектуют только 3,5-литровым 415-сильным бензиновым V6 твин-турбо. Он оснащен 10-ступенчатой АКПП, а также полным приводом с понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала и отключаемыми стабилизаторами (KDSS).

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