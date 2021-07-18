В Киеве ожидаются гроза, град и шквалы

Гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый) ожидаются в Киеве до конца суток 18 июля, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сообщает Интерфакс-Украина.

"Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери… Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы" , - говорится в сообщении.