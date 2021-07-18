В Китае зафиксировали первую смерть от вируса обезьяны

В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны В, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Global Times﻿.

В начале марта 53-летний ветеринар вскрыл двух мертвых обезьян в рамках своей экспериментальной исследовательской работы. Через месяц у него появились симптомы тошноты, рвоты и лихорадки. 27 мая он скончался.

Исследование подтвердило, что ветеринар заразился вирусом обезьяны B (BV).

Тестирование близких ветеринара не выявило у них вируса обезьяны.

Вирус обезьяны В - что известно

Вирус, выделенный в 1932 году, может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма.

Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев от этой инфекции или даже клинически очевидных случаев заражения.

В Китае уже призвали усилить надзор за лабораторными макаками и защиту ветеринаров.