Курс валют НБУ на 19 июля

Курс валют НБУ на 19 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 июля, снизился на 6 коп до 27.23 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.14 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 19 коп до 37.65 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 15 коп до 29.62 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.01 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.230100 --0.06
EUR Евро 32.141000 --0.096
RUB Рубль 0.367280 --0.001
GBP Фунт стерлингов 37.645600 --0.193
CHF Швейцарский франк 29.618900 --0.148
PLN Польский злотый 7.010300 --0.034
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