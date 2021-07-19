Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ ожидается продолжение продаж валюты компаниями для уплаты налогов и платежей в бюджет.

Предложение валюты будет ситуативно превышать спрос на нее; как результат, котировки безналичного доллара продолжат снижение. Многое будет зависеть от того, не захочет ли Национальный банк вмешаться и остановить снижение курса доллара на уровнях ниже 27,20.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,20/27,28 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс доллара в обменниках Киева на выходных сохранялся стабильным на уровне 27,22-27,23 гривен. Сегодня продажа будет стартовать с 27,23-27,24 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда. Шанс увидеть снижение ценника на наличный доллар довольно большие.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу продолжил снижение, начавшееся в четверг, и смог опуститься до отметки 1,1791 доллара. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 1,1795-1,1811 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 32,15-32,18 гривны. Сегодня утром евро будут продавать по той же цене. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Наличный евро может подешеветь еще на 2-3 копейки.

Российский рубль в прошлую пятницу укрепился к американскому доллару с 74,30 до 73,95 рублей за доллар. Утром понедельника видим, что рубль опять снижается в направлении уровня 74,30 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль на выходных продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене.