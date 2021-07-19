В Киеве вспыхнул пожар в складском помещении

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 19 июля, на улице Пироговский шлях, 154 возник серьезный пожар. О погибших или пострадавших пока не известно, сообщает Обозреватель.

На место происшествия были вызваны пожарные.

"Поступило сообщение о пожаре на улице Пироговский шлях. Возник огонь в одноэтажном складском строении на площади 600. Произошло частичное обрушение конструкций", – рассказали в пресс-службе.

На видео, видно, что из-за пожара образовался густой черный дым, который, как сообщается, можно увидеть за сотни метров.