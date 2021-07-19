В ТКГ назвали главную цель выдачи паспортов РФ на Донбассе

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, внештатный советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что российские власти проводят принудительную паспортизацию на оккупированной части Донбасса, чтобы получить дополнительные 2% голосов за партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму, сообщает Деловая столица.

"610 тысяч паспортов, по их данным, уже роздано. По нашим — примерно столько же. Учитывая то, что примерно еще миллион человек уехали из оккупированного Донбасса в Россию, то суммарно должны быть два миллиона избирателей, 2% избирателей. А перед лицом угрозы того, что "Единая Россия", по оценкам некоторых российских экспертов, вообще может не победить в этом году, конечно, 2% — это очень весомая цифра. И они хотели бы ее "дорисовать" , — сказал Арестович в эфире телеканала "Дом" .

По его словам, цель Кремля — ​​раздать в ОРДЛО к осени миллион российских паспортов.

Комментируя предложение, которое на днях высказал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, — приравнять прописку в ОРДЛО к русской, Арестович сказал:

"Это грубое нарушение международного права. Более того, это грубое нарушение принципов переговоров, так как согласно Копенгагенской конвенции, Венской конвенции по переговорам стороны во время переговоров берут на себя обязательства воздерживаться от недружественных шагов друг против друга".