Переназначение субсидий: кому снова нужно подать документы

Если средства за вашу субсидию перечислялись в Ощадбанк, который и оплачивал коммунальные платежи, пакет документов на получение помощи от государства нужно подать заново. Речь идет о людях, которые подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона, сообщает Сегодня.

Эта категория получателей не подпадает под автоматическое переназначение субсидий. Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты. Список документов зависит от жизненной ситуации получателя, но в него обязательно входит заявление и декларация о доходах.

"Гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты. В таких случаях не предусмотрено автоматического назначения жилищной субсидии на следующий период" , - отметили в ведомстве.

Дело в том, что такие получатели относятся к категории "домохозяйства, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме".

"До мая украинцы имели возможность получать субсидию как в денежной наличной форме ("живыми деньгами" на банковскую карточку или через почту), так и в денежной безналичной форме (когда Ощадбанк перечислял суммы поставщикам жилищно-коммунальных услуг). С мая субсидию "живыми деньгами" должны получать уже все" , - объяснили в министерстве.

Еще две категории, которым субсидии не переназначат "автоматом":