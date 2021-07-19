В Финляндии сезон лесных ягод: с кем конкурируют заробитчане

В северной Финляндии начался сезон сбора урожая морошки и черники. В страну уже приехали первые группы наемных сборщиков-иностранцев, сообщает Страна.ua.

Как пишет телерадиокомпания Yle, основными сборщиками ягод в этом сезоне будут заробитчане из Украины и их коллеги из Таиланда.

В Ассоциации предпринимателей, работающих в сфере натуральных продуктов уточнили, что из Таиланда приедут почти 3 тысячи сборщиков морошки и черники. Количество работников из Украины оценивается примерно в 500-600 человек.

При этом эксперты отмечают, что из-за засухи урожай лесных ягод в Финляндии ожидается хуже, чем в прошлом году.