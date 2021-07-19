Приватбанк за полгода сократил прибыль до 11,6 млрд грн

Приватбанк за полгода сократил прибыль до 11,6 млрд грн

ПриватБанк по итогам первого полугодия декларирует прибыль 11,6 млрд грн (за этот же период 2020 - 14,04 млрд грн), в т.ч. за второй квартал - 9,9 млрд грн и 2,4 млрд грн за I квартал, сообщает Finbalance.

"В первом полугодии 2021 влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве вклада в уставный капитал банка при национализации.
Ситуативный, не связанный с деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за 6 месяцев 2021 составил -6,9 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсирует эти убытки на 1,3 млрд грн ", - констатирует банк.

По его информации, прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за 6 месяцев 2021 составила 17,4 млрд грн, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020.

Как констатируется, объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 14% до 305 млрд грн. Количество активных клиентов физических лиц по итогам полугодия выросло на 500 тыс, клиентская база предпринимателей увеличилась на 76 тыс, а количество пользователей Приват24 выросло на 1,2 млн человек. Увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% до 10,6 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 25% и составляет 13,3 млрд грн. Кредитный портфель ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 увеличился на 11% до 62,5 млрд грн благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.

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