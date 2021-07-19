Приватбанк за полгода сократил прибыль до 11,6 млрд грн

ПриватБанк по итогам первого полугодия декларирует прибыль 11,6 млрд грн (за этот же период 2020 - 14,04 млрд грн), в т.ч. за второй квартал - 9,9 млрд грн и 2,4 млрд грн за I квартал, сообщает Finbalance.

"В первом полугодии 2021 влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве вклада в уставный капитал банка при национализации.

Ситуативный, не связанный с деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за 6 месяцев 2021 составил -6,9 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсирует эти убытки на 1,3 млрд грн ", - констатирует банк.

По его информации, прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за 6 месяцев 2021 составила 17,4 млрд грн, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020.

Как констатируется, объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 14% до 305 млрд грн. Количество активных клиентов физических лиц по итогам полугодия выросло на 500 тыс, клиентская база предпринимателей увеличилась на 76 тыс, а количество пользователей Приват24 выросло на 1,2 млн человек. Увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% до 10,6 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 25% и составляет 13,3 млрд грн. Кредитный портфель ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 увеличился на 11% до 62,5 млрд грн благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.