В Грузии освободили приговоренных к тюрьме украинских яхтсменов

Власти Грузии освободили двух украинских яхтсменов, осужденных за незаконное пересечение государственной границы, сообщает Укринформ.

Яхтсмены были освобождены на основании акта о помиловании, подписанного Президентом Грузии Саломе Зурабишвили. При этом отмечается, что сами осужденные не обращались с соответствующей просьбой к главе государства.

Согласно сообщению, освобождение произошло в день визита в Грузию Президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня, 19 июля, он прибыл в Батуми для участия в международной конференции, посвященной интеграции в ЕС. Известно, что Зеленский лично обсуждал вопрос освобождения граждан Украины со своей грузинской коллегой во время встречи в Киеве 23 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Грузией из-за решетки украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, осужденных ранее к четырем годам заключения. Об этом он написал в Твиттере.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.

В конце ноября 2020 грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин.

Все трое отправили в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации - исключительно политические.

14 июля Батумский городской суд в Грузии осудил украинский до четырех лет лишения свободы.